Таможенное оформление

Почему стоит обратиться в нашу компанию
Мы окажем квалифицированную помощь и поддержку как при таможенном оформлении товаров на экспорт, так и при оформлении импорта.
Ставшее всем привычным в жизни вольное слово растаможка на самом деле означает довольно серьёзный процесс, который по сути своей является таможенной очисткой грузов, следующих через границу РФ и Таможенного союза. Не зная всех тонкостей, можно потратить не только время и деньги, но и нервы. Специалисты компании ООО «Арт-сервис» наработали прочные связи с таможенными органами, всегда держат руку на пульсе, отслеживая малейшие изменения Таможенного законодательства РФ. Это позволяет нам быть уверенными в положительных результатах процесса.
ООО «Арт-сервис» предлагает в полном объёме востребованные в наши дни услуги таможенного оформления. Вы можете быть уверены, что вам не придётся дополнительно искать специалистов в той или иной сфере. Комплексные услуги растаможки, т. е. профессионального таможенного оформления провозимых вами через границу товаров, позволят вам решить все вопросы в одном месте.
Профессиональный уровень
Успешно работаем с 1998 года. Штат высокопрофессиональных специалистов, которые получили огромный опыт работы и имеют необходимый уровень образовательной подготовки.
Индивидуальный подход
Выполнение задач любой сложности качественно, в самый короткий срок и по оптимальным ценам
Экономия времени и денег
Разрабатываем самые эффективные схемы проведения операций, для оптимизизации процессов и снижения стоимости оформления
безупречный сервис
Наши специалисты берут на себя все вопросы по организации процесса транспортировки грузов, в том числе их страхование. Высокое качество услуг и всех видов сопутствующего сервиса гарантируются.