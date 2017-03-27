Мы окажем квалифицированную помощь и поддержку как при таможенном оформлении товаров на экспорт, так и при оформлении импорта.

Ставшее всем привычным в жизни вольное слово растаможка на самом деле означает довольно серьёзный процесс, который по сути своей является таможенной очисткой грузов, следующих через границу РФ и Таможенного союза. Не зная всех тонкостей, можно потратить не только время и деньги, но и нервы. Специалисты компании ООО «Арт-сервис логистика» наработали прочные связи с таможенными органами, всегда держат руку на пульсе, отслеживая малейшие изменения Таможенного законодательства РФ. Это позволяет нам быть уверенными в положительных результатах процесса.

ООО «Арт-сервис логистика» предлагает в полном объёме востребованные в наши дни услуги таможенного оформления. Вы можете быть уверены, что вам не придётся дополнительно искать специалистов в той или иной сфере. Комплексные услуги растаможки, т. е. профессионального таможенного оформления провозимых вами через границу товаров, позволят вам решить все вопросы в одном месте.