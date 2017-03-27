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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наша компания работает с 1998 года. Осуществляя таможенное оформление, мы:

  • готовим полный пакет товаросопроводительной и отгрузочной документации,
  • оказываем содействие в получении необходимых сертификатов соответствия,
  • предлагаем все прочие услуги, необходимые участникам ВЭД.

Таможенный брокер и любое таможенное оформление в Москве и Московском регионе проводится в соответствии с действующим законодательством РФ. От вас потребуется только предоставить на груз все необходимые документы, а мы берём на себя остальные заботы. Набрав в строке поиска таможенное оформление Москва, вы увидите огромный список компаний оказывающих таможенные услуги, но не все они предлагают индивидуальный подход к клиенту, выполнение задач любой сложности, как это делаем мы.

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ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
НАШИ СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДИПЛОМЫ

Список документов, необходимых для таможенного оформления (формат MS Word)

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    ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ В НАШУ КОМПАНИЮ

    Мы окажем квалифицированную помощь и поддержку как при таможенном оформлении товаров на экспорт, так и при оформлении импорта.

    Ставшее всем привычным в жизни вольное слово растаможка на самом деле означает довольно серьёзный процесс, который по сути своей является таможенной очисткой грузов, следующих через границу РФ и Таможенного союза. Не зная всех тонкостей, можно потратить не только время и деньги, но и нервы. Специалисты компании ООО «Арт-сервис логистика» наработали прочные связи с таможенными органами, всегда держат руку на пульсе, отслеживая малейшие изменения Таможенного законодательства РФ. Это позволяет нам быть уверенными в положительных результатах процесса.

    ООО «Арт-сервис логистика» предлагает в полном объёме востребованные в наши дни услуги таможенного оформления. Вы можете быть уверены, что вам не придётся дополнительно искать специалистов в той или иной сфере. Комплексные услуги растаможки, т. е. профессионального таможенного оформления провозимых вами через границу товаров, позволят вам решить все вопросы в одном месте.

    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ


    Успешно работаем с 1998 года. Штат высокопрофессиональных специалистов, которые получили огромный опыт работы и имеют необходимый уровень образовательной подготовки.

    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

    Выполнение задач любой сложности качественно, в самый короткий срок и по оптимальным ценам

    ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

    Разрабатываем самые эффективные схемы проведения операций, для оптимизации процессов и снижения стоимости оформления

    БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС

    Наши специалисты берут на себя все вопросы по организации процесса транспортировки грузов, в том числе их страхование. Высокое качество услуг и всех видов сопутствующего сервиса гарантируются.

    НАШИ КЛИЕНТЫ

    Все клиенты